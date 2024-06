Jacqueline Laurence, atriz da Globo, morre aos 91 anos

Conhecida por inúmeras novelas de sucesso na Globo, a atriz Jacqueline Laurence morreu aos 91 anos na madrugada desta segunda-feira (17). Ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do G1, a atriz sofreu uma parada cardíaca por volta das 2h20.

“Querida amiga Jaqueline Laurance, siga na paz e obrigado por tanto. Nossos sentimentos aos familiares”, escreveu agência Montenegro Talentes, responsável pela assessoria de imprensa de Jacqueline, nas redes sociais. Jacqueline nasceu em Marselha, França, em 1932, e veio ao Brasil ainda adolescente, acompanhando seu pai, que era jornalista. Ela não se casou e não teve filhos.

Laurence teve uma carreira marcante na televisão brasileira, estrelando diversas novelas de sucesso. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “Dancin’ Days”, “Guerra dos Sexos”, “Cambalacho”, “Top Model”, “O Dono do Mundo”, “Salsa e Merengue”, “Senhora do Destino” e “Babilônia”. Sua última participação foi na novela “Salve-se Quem Puder”.