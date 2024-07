PERDA: falece o conhecido tapeceiro Jesus Mora Molero, aos 76 anos de idade

Faleceu nesta quarta-feira, dia 10, o conhecido tapeceiro votuporanguense Jesus Mora Molero, aos 76 anos de idade. Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, vindo a falecer nesta quarta-feira.

Bastante conhecido por todos os amigos e familiares, era um antigo funcionário da Casa dos Tapeceiros – na rua Pernambuco e um dos primeiros moradores do bairro Vila América – onde residiu durante décadas na rua Paraíba – entre as ruas Argentina e Uruguai.

Deixa os filhos Marcos Mora Molero – ciclista e servidor público do Forum de Votuporanga e Marcel Mora Molero – ex-funcionário da Rádio e TV Unifev, além de demais familiares e amigos. O seu corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga das 8 às 14 horas, desta quinta-feira, quando ocorrerá o sepultamento no Cemitério Municipal, em Votuporanga.

Aos amigos e familiares do querido Jesus Mora Molero, nossos sentimentos pela perda. INFORMOU: www.votunews.com.br