Moraes autoriza que Sara Winter deixe a prisão com tornozeleira

Líder do grupo “300 do Brasil” poderá ser solta ainda nesta quarta-feira (24), caso o governo do DF possua o equipamento. Ela é investigada em inquérito que apura organização de atos antidemocráticos.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), permitiu nesta quarta-feira (24) que a ativista Sara Winter, líder do grupo “300 do Brasil”, deixe a prisão com o uso de tornozeleira eletrônica.

A ativista deverá ser solta nas próximas horas desta quarta-feira, caso a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disponha do equipamento.

A substituição da prisão por medidas cautelares também beneficia os réus Emerson Rui Barros dos Santos, Érica Vianna de Souza, Renan de Moraes Souza, Arthur Castro e Daniel Miguel.

Sara Winter e os outros ativistas estão presos desde a segunda-feira (15) da semana passada por determinação de Moraes, que é relator do inquérito que investiga atos contra o Congresso Nacional e a Suprema Corte.

Na sexta-feira (19), o ministro decidiu prorrogar por mais cinco dias a prisão da ativista. Além de Sara, outras cinco pessoas investigadas no inquérito que apura a organização e o financiamento de ataques antidemocráticos seguem detidas.

Há algumas semanas, Sara atacou o ministro pelas redes sociais depois de ter sido alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito das fake news. Como punição, o MPF (Ministério Público Federal) sugere que ela pague uma multa de, no mínimo, R$ 10 mil por danos morais.

