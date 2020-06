Com um coração novo, Maria Fernanda tem alta do HCM, em Rio Preto

Ela foi a nona criança a receber transplante de coração no HCM, que agora não tem mais nenhuma na fila de espera pelo órgão:

Maria Fernanda Francisco, de 11 anos, que passou por transplante do coração, no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 24. Moradora de Jaci, ela recebeu o novo órgão no dia 2 de junho.

Maria Fernanda entrou para a fila do transplante em 7 de maio, depois de ser diagnostica com cardiomiopatia restritiva (doença que faz as paredes do coração ficarem rígidas, impedindo-o de encher de sangue de forma adequada). Por conta da doença ela está internada desde 16 de abril.

A garota foi a nona criança a receber transplante de coração no HCM, que atualmente não tem mais nenhuma criança na fila de espera por coração. O último transplante havia ocorrido no final de janeiro, em Miguel Carvalho Vieira Manuel, de 5 anos, que já está em casa.

Por: Núcleo Digital – diarioweb.com.br