O Clube de Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves” de Votuporanga promoverá no dia 12 de julho, às 17h30, uma edição especial com a ação cultural online “Encontro com Clarice Lispector: conhecendo a vida e a obra da autora”, por meio da plataforma Google Meet. O link de acesso será disponibilizado nas redes sociais na data do encontro.