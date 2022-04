Maio: Inscrições abertas para oficinas culturais gratuitas da Secretaria da Cultura e Turismo

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

São 16 oficinas com vagas limitadas até serem preenchidas em diversos segmentos como animação, contação de histórias, dança, fotografia, graffiti e literatura

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Instituto Poiesis, está com inscrições abertas e limitadas para a realização de 16 oficinas culturais gratuitas em diversos segmentos culturais. O prazo de inscrição segue até o preenchimento das turmas e as aulas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom.

Na programação, serão abordados temas como animação, contação de histórias, dança, fotografia, graffiti, literatura, dentre outros.

O Poder Suave (Soft Power) da Cultura no Mundo

Turma única com 60 vagas e que será coordenada por Franthiesco Ballerini para o público-alvo que tenha interesse e idade a partir de 16 anos, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dias 09, 11, 16 e 18 de maio, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/NNwa2ht7ibzpLdfw9

Oficina: Elaboração e Gestão de Projetos Culturais e Negócios Criativos

Com 50 vagas em cada uma das duas turmas e ministrada por Elenor Júnior Cecon, a capacitação é voltada a interessados com idade a partir de 16 anos. Disponibilidade das vagas segue até o preenchimento.

Turma A: dias 02, 04, 09 e 11 de maio, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/VbUfmRfJdHXWLXsw9

Turma B: dias 10, 12, 17 e 19 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/ZCX6zziwmHN4oYop6

Oficina: Stop Motion (Animação com Massinha)

Eliana Ribeiro irá ministrar a oficina, dividida em duas turmas e com 40 vagas cada aos interessados pelo assunto que tenham idade acima de 16 anos e que preencherem as vagas.

Turma A: dias 02, 04, 09 e 11 de maio, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/pz5k1yqoAKxRLUsEA

Turma B: dias 18, 23, 25 e 30 de maio, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/1rJhSKJkjjS3r3Bw8

Oficina: Introdução à Produção Cultural Musical Executiva

Turma única com 50 vagas e que será coordenada por Cida Gonçalves para estudantes, produtores e interessados no tema com idade a partir de 16 anos, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dia 18 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/Ch7eaSZTJNtNi5pV6

Oficina: Fotógrafos Latinos

Turma única com 20 vagas e que será coordenada por Melissa Szymanski para o público-alvo interessado em artes visuais e fotografia, até o preenchimento das vagas.

Turma Única: dias 10, 12, 17 e 19 de maio, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/R3oJ22dVXb3oBLe78

Palestra: Kalungaerê – Práticas Criativas Para as Infâncias

Com um total de 60 vagas, sendo 30 em cada uma das duas turmas e ministrada por Danuza Novaes, a capacitação é voltada a educadores, artistas, bibliotecários, mediadores e também a interessados em artes, cultura e educação antirracista. Disponibilidade das vagas segue até o preenchimento.

Turma A: dia 10 de maio, das 14h às 17h

Link: https://forms.gle/C5QNCoPyv3uTMV8T9

Turma B: dia 11 de maio, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/ebEXTHEhfKG8ZrY36

Oficina de Projetos Culturais para Proac

O público-alvo, produtores, pesquisadores e interessados no setor cultural brasileiro, poderá participar mediante a disponibilidade de duas turmas, 40 vagas cada e que será ministrada por Eva Laurenti. Vagas abertas até serem preenchidas.

Turma A: dias 03, 06, 10 e 13 de maio, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/kyDbvLAgbu8dnipX7

Turma B: dias 17, 20, 24 e 27 de maio, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/4b6mia1GkqLgHzjV7

Oficina de Conexão entre Dança Contemporânea e Danças Brasileiras

Turma única com 30 vagas e que será coordenada por Mônica Alvarenga com foco a atores, bailarinos, educadores e demais interessados, mesmo que não tenham experiência em dança e com idade a partir de 16 anos; vagas disponíveis até que sejam preenchidas.

Turma Única: dias 16, 18, 23 e 25 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/YfdNuZXDKSUtDBHz9

Oficina: Jazz Dance e sua Expressividade

Será realizada com uma turma destinada a 30 participantes, ministrada por Cristiane Renzi a aprendizes e artistas da dança com idade acima de 16 anos. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dias 23, 25 e 27 de maio, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/XdTyHDUXGTxe8n1i6

A Rebeldia das Musas: Gabriela Mistral, Alfonsina Storni e Juana de Ibarbourou

A oficina oferece 30 vagas até que sejam completadas por interessados pelo tema com idade acima de 16 anos e será coordenada por Ayelén Medail.

Turma Única: dias 19, 24, 26 e 31 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/XpftepfBZtSWVjFb9

Notas de Escurecimento – Negras Trilhas Literárias

Turma única com 50 vagas e que será coordenada por Plínio Camilo para o público interessado em literatura negro-brasileira, até que as vagas sejam preenchidas.

Turma Única: dia 26 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/AyESAtq7ph4h6Td89

Ciclo Grafite: Escritoras Urbanas – Palavras de Mulher, das Ruas à Literatura

Será realizada com uma turma destinada a 60 participantes, ministrada por Carolina Itzá e Fernanda Miranda, ao público em geral e educadores. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dia 25 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/tFAdJt3QVJTMaWaH6

Introdução ao Desenho de Observação: Possibilidade em Casa

Com um total de 40 vagas, sendo 20 em cada uma das duas turmas e ministrada por Isabella Finholdt, a capacitação é voltada a estudantes e interessados em desenho em geral. Disponibilidade das vagas segue até o preenchimento.

Turma A: dias 04, 06, 11 e 13 de maio, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/UwY9Bf3spmdkLsks5

Turma B: dias 18, 20, 25 e 27 de maio, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/sM2ajm8SBppQf1FY6

Palestra: Mercado Audiovisual

Fabrizia Gallan irá ministrar a oficina que possui 40 vagas e direcionada a pessoas interessadas na área audiovisual, a partir de 16 anos. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma Única: dia 05 de maio, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/dCV64qTRRsH9m5zA6

Palestra: Brincando de Escritor – Como dar uma Oficina Literária Infantojuvenil?

A oficina, conduzida por Fabíola Notari e Marcela Schwab, oferece 60 vagas a pais, tutores, educadores, estudantes do ensino médio e graduação e interessados em literatura e cultura russa. Inscrições até serem preenchidas as vagas.

Turma Única: dia 12 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/Ze2FqAJAFvLHvqvT9

Oficina: Encontros Líricos com Aída, Ópera de Giuseppe Verdi

Sergio Casoy irá ministrar a oficina que possui 50 vagas ao público geral interessado que preencherem as vagas.

Turma Única: dias 25 e 26 de maio, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/PREaJo1rDwoGp9zY9