Moradora de Fernandópolis morre em acidente na MG-050 em Passos

Um grave acidente envolvendo um Fiat Siena branco e um Honda Civic parou o tráfego na rodovia MG-050 por mais de duas horas na manhã desta terça-feira (10). A colisão aconteceu por volta das 8h30, próximo ao perímetro urbano de Passos, e mobilizou a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Bombeiros, SAMU e a concessionária Via Nascentes.

Segundo as informações preliminares, o Honda Civic, conduzido por uma mulher de Alpinópolis, seguia em direção a Passos para uma sessão de fisioterapia, enquanto o Fiat Siena, que transportava quatro ocupantes, trafegava no sentido contrário. A força do impacto arremessou um dos veículos para fora da pista, enquanto o outro permaneceu na faixa de rolamento, virado no sentido oposto.

A idosa que faleceu no local era moradora de Fernandópolis. Ela havia sido buscada pelo filho, que mora em Minas Gerais, para passar alguns dias com a família. O Fiat Siena branco seguia em direção a Passos quando aconteceu o acidente. Dos quatro ocupantes, três foram socorridos pelo SAMU e pelos Bombeiros. A idosa, que estava no banco traseiro e usava cinto de segurança, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já a motorista do Honda sofreu ferimentos nas pernas e no pé, e os Bombeiros precisaram utilizar um desencarcerador para retirá-la do veículo.