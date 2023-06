Casal é preso em flagrante por furto a residência em Ouroeste

Um casal foi preso pela Polícia Militar depois de invadirem uma residência na Rua Brás Cubas em Ouroeste, região de Fernandópolis. O fato aconteceu no último domingo, dia 4.

A equipe policial militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de furto em andamento No local, um vizinho informou que um casal arrombou a janela da casa de seu vizinho, que havia falecido, e roubou um botijão de gás de 13 quilos.

Com as características fornecidas pela testemunha, a equipe realizou patrulhamento nas proximidades e abordou a mulher, a qual relatou que seu companheiro entrou na residência do falecido e saiu de lá com o botijão de gás. A infratora foi detida e o botijão foi localizado na calçada da Quadra 32.

Posteriormente o outro autor foi localizado e abordado, resistindo sendo contido com o uso moderado da força.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária em Fernandópolis onde o casal permaneceu preso à disposição da Justiça.