Morador de Santa Adélia perde R$ 755 mil no golpe do falso funcionário de banco

Um homem de 47 anos, morador de Santa Adélia (SP), foi vítima do golpe do falso funcionário do banco na manhã de sábado (1º), perdendo R$ 755.617 mil.

O crime aconteceu da seguinte maneira:

1. Contato inicial: A vítima recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se identificou como funcionário do banco. O golpista informou que a gerente da conta da vítima estava sendo investigada por movimentações fraudulentas e enviou um falso boletim de ocorrência com detalhes sobre as supostas fraudes.

2. Gancho do “funcionário de segurança”: Em seguida, a vítima recebeu outra ligação de um suposto funcionário do setor de segurança da instituição financeira. O golpista orientou a vítima a transferir seus investimentos para outra conta bancária para protegê-los das supostas fraudes.

3. Transferências para contas desconhecidas: Convencido pelos golpistas, o homem realizou diversas transferências para oito contas bancárias desconhecidas, totalizando R$ 755.617 mil.

4. Percepção do golpe: Somente após transferir todo o seu dinheiro, a vítima percebeu que havia caído no golpe.

5. Ação policial: Desesperado, o homem procurou a Polícia Civil de Catanduva, que já deu início às investigações. O caso foi registrado como estelionato.