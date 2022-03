De acordo com a GCM, os guardas estavam fazendo uma ronda pela rua e ficaram sabendo que a escola municipal Ricieri Berto foi alvo de tentativa de furto, e que o suspeito seria um homem em situação de rua. Quando os agentes chegaram na unidade escolar não localizaram o autor, porém constataram marcas de corte no cabeamento elétrico.

Mais tarde, por volta das 3h, quando a viatura passava pela rua João Sanfelice, ainda no Solo Sagrado, uma moradora parou os guardas e disse que a casa tinha acabado de ser furtada, que o homem levou os fios da rede elétrica e que o marido estava atrás do suspeito.

Quando o marido da mulher voltou para casa, ele disse aos guardas que o suspeito tinha pulado o muro da residência e correu. Ele forneceu aos GCMs as características do suspeito, que foi encontrado uma hora depois com uma mochila nas costas e diversos cabos, chave de fenda, o alicate, torneira de metal e uma talhadeira.