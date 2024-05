Morador de rua é esfaqueado após discussão

Um homem em situação de rua, de 30 anos, foi ferido com uma faca no abdômen durante uma briga por bebida alcoólica na manhã de terça-feira (14) em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a polícia, a vítima e o suspeito discutiram por causa de uma bebida e, durante o desentendimento, o suspeito o esfaqueou e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto. O estado de saúde dele é considerado estável.

O caso foi registrado como lesão corporal na Polícia Civil, que ainda busca o suspeito.