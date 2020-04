Queda de moto deixa jovem ferido em Votuporanga

Acidente ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Vila Guerche; S.A.V.S., de 20 anos, passa por atendimento e exames na Santa Casa e, seu estado de saúde é considerado grave.

Um acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (9), na Rua Minas Gerais, próximo do cruzamento com a Rio de Janeiro, no bairro Vila Guerche, em Votuporanga/SP, deixou um motociclista de 20 anos gravemente ferido.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, o jovem teria caído com a motocicleta sofrendo ferimentos diversos, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto socorro da Santa Casa, com lesões em membros inferiores e escoriações.

Em nota, a assessoria de comunicação do centro médico informou que “S.A.V.S., de 20 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quinta-feira (9/4), vítima de acidente, às 14h55. Ele passa por atendimento e exames e seu estado de saúde é considerado grave no momento.”

As causas do acidente são investigadas.