Morador de Jales morre de Covid-19 em hospital de Prudente

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, informamos que de acordo com a Vigilância Epidemiológica foram registradas 300 notificações de casos suspeitos para o novo Coronavírus nas últimas 24 horas.

Entre estes casos ou os notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 25 testaram como negativos e 175 receberam resultados positivos.

Os casos positivos foram diagnosticados em: 2 bebês de 1 ano; 10 crianças de 3 a 11 anos; 11 adolescentes de 12 a 17 anos; 101 mulheres entre 18 e 88 anos; 51 homens entre 22 e 83 anos.

Os novos casos foram notificados através das unidades de referência do Arapuã (9), Oiti (31), Paraíso (9), São Jorge (10), Núcleo Central de Saúde (28), Novo Mundo (9), Roque Viola (11), Municipal (27), Uniamérica (10), Rural (9) e Jacb (22).

Informamos que mais 175 pacientes foram considerados curados da covid-19 e liberados do isolamento domiciliar. Atualmente Jales contabiliza 10.032 pacientes curados.

Com pesar informamos o falecimento de um homem de 79 anos, registrado na manhã do dia 1 de fevereiro, no Hospital Geral Iamada, em Presidente Prudente.