Morador de General Salgado morre em trágico acidente na Feliciano Sales Cunha

Dois homens morreram em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (19), em General Salgado.

A colisão, entre um caminhão carregado de calcário e um veículo, modelo GM Astra, aconteceu na rodovia SP-310 (Rodovia Feliciano Sales Cunha), entre General Salgado e a sede do distrito de São Luís do Japiúba.

De acordo com o apurado pela reportagem do Diário Noroeste, com a colisão, o carro pegou fogo e foi necessário o auxílio de caminhões pipa e do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. O motorista, de 34 anos, morador de General Salgado, morreu na hora. Entre as vítimas fatais, está Willian Pochett – morador em General Salgado, muito conhecido e querido por amigos e familiares.

Já o caminhão, após o impacto da batida, deixou a pista e caiu em uma ribanceira. A cabine ficou completamente destruída e esmagada com a carga de calcário.

A ocorrência segue em andamento. Mais informações a qualquer momento.

LEGENDA: O morador de General Salgado Willian Pochett é uma das vítimas fatais de trágico acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha – SP-310.