MMA: lutador de Cardoso, Kayo Borges, lutará na Bahia, em abril

Atleta entrará no octógono para enfrentar Guilherme, pela 2ª edição do WFC.

No dia 25 de abril, a Bahia recebe a 2ª edição do Warrior Fight Championship. O evento vai promover grandes confrontos e, o noroeste paulista será representado por Kayo Borges, morador de Cardoso/SP.

No evento, um dos principais nomes do card, na categoria peso pena, será Kayo Borges que duelará com Guilherme.

O MMA é um dos esportes que mais cresce no mundo. Dois atletas competem utilizando um misto de artes marciais que incluem boxe, luta greco-romana, wrestling, judô, taekwondo, além dos já tradicionais kickboxin, caratê, jiu-jitsu e boxe tailandês. Além da contagem dos pontos durante a luta, um nocaute ou finalização pode definir o vencedor da disputa.