O presidente Jair Bolsonaro (PL), que vai tentar a releição, convenceu Tarcísio a entrar na briga pelo comando do maior colégio eleitoral do País e no qual o PSDB elege o governador há 30 anos.

O ministro participa nesta quinta-feira, 24, da inauguração de duplicação da rodovia BR-153 em Rio Preto, evento que terá Bolsonaro como estrela principal. O presidente chega a Rio Preto logo pela manhã e participa também de uma motociata com apoiadores. A entrega das obras está marcada para as 10h40. Nesta terça, 22, o governo federal confirmou oficialmente a presença do mandatário da República.

Tarcísio destacou a importância da obra em entrevista no Aeroporto de Rio Preto e disse que, em breve, irá anunciar por qual partido irá disputar a eleição de outubro. O ministro pousou por volta das 21h na cidade, ao lado do agente licenciado da Polícia Federal Danilo Campetti, pré-candidato a deputado estadual.

Segundo Tarcísio, a definição do partido pelo qual ele irá concorrer será anunciada em breve. “O assunto está sendo tratado, está sendo conversado com o presidente da República e, em breve, a gente vai fazer o anúncio”, afirmou. Ele tem convites do PL de Bolsonaro e do Republicanos. A filiação ao PP também é uma das possibilidades.

O pré-candidato do bolsonarismo ao governo de São Paulo veio a Rio Preto para uma agenda intensa. Do Aeroporto, ele partiu direto para um jantar em clima de aquecimento de campanha no restaurante Rancho do Cupim, onde foi recebido por centenas de apoiadores.