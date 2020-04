Mirassol confirma terceiro caso positivo de coronavírus

Paciente é um homem, com idade não divulgada, que viajou para São Paulo entre os dias 12 e 15 de março e permanece em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de Mirassol/SP confirmou nesta sexta-feira (3) o terceiro caso positivo de coronavírus. O paciente é um homem de 43 anos.

O segundo caso é de uma paciente de 40 anos, que não tem histórico de viagens recente para a capital. No dia 25 de março, Mirassol confirmou o primeiro caso de coronavírus na cidade.

O exame foi realizado pela rede particular do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O paciente é um homem, com idade não divulgada, que viajou para São Paulo entre os dias 12 e 15 de março e permanece em isolamento domiciliar.

FONTE: Informações | g1.globo.com