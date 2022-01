O Santos abriu dois gols de vantagem sobre o Mirassol, que, já na reta final da partida, reagiu e buscou o empate por 2 a 2, na noite da última terça-feira (18), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo válido pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nas penalidades, o goleiro Diógenes, com duas defesas, garantiu o triunfo alvinegro por 3 a 1 e a vaga na semifinal da competição.

Começou bem, mas só marcou no final

O Santos começou o confronto tendo mais a posse de bola, ficando no campo ofensivo e criando as principais ações. Mas aos poucos, o gramado pesado prejudicou o andamento no jogo. Nos primeiros 22 minutos, dois jogadores do Mirassol e Sandro, do Peixe, foram ao chão reclamando de dores. O lateral direito e capitão do Santos precisou ser substituído.

Apesar de estar jogando bem, o Leão só criou a primeira jogada de perigo aos 30 minutos. E o goleiro Diógenes afastou o cruzamento de Du Fernandes e Tota ficou com o rebote, mas finalizou para fora. Logo em seguida, o Mirassol chegou novamente, desta vez com Wellington, que bateu de primeira, parando no arqueiro do Peixe.

Sete minutos depois, foi a vez do Peixe inaugurar o marcador na bola aérea, tentativa muito explorada pelo time Alvinegro. Lucas Pires chegou até a linha de fundo e cruzou na medida para Rwan Seco, que foi mais rápido que a defesa do Mirassol e apareceu sozinho para desviar de cabeça e mandar para a rede.

Aos 41, o Leão pressionou e Frank foi derrubado na linha da área, porém o árbitro assinalou apenas a falta, que foi batida para muito longe, e não o pênalti.

Aos 47, Weslley Patati se livrou da marcação e bateu colocado, obrigando o goleiro Vinícius a espalmar com a ponta dos dedos.

Rean Seco faz o segundo

O Mirassol voltou com tudo dos vestiários e partiu para cima do Santos, que aproveitou os espaços e ampliou o placar. Em uma bela jogada que iniciou no lançamento de Jair, Ed Carlos ajeitou de costas para Lucas Barbosa, que deixou Rwan Seco na entrada da área. O centroavante se livrou da marcação e bateu cruzado para anotar o segundo.

Rwan ainda teve tempo de balançar a rede pela terceira vez aos 12, entretanto o árbitro anotou falta do camisa 10 em Octávio e invalidou o tento.

Depois disso, os Meninos da Vila acabaram cansando e diminuíram o ritmo, enquanto o Leão voltou a pressionar, apostando muito nos cruzamentos pelo alto.

De tanto insistir, o gol saiu aos 29 minutos. Wesley bateu falta pela esquerda e Gabriel Tota conseguiu desviar de cabeça, colocando no canto do gol, sem dar chances de defesa para Diógenes.

O Peixe se fechou para segurar a vantagem, mas lembrando muito o time profissional, sofreu na bola aeréa e o time empatou aos 43. Em batida de Wesley, desta vez um escanteio pela direta, Pedro Rinaldi aproveitou e deixou tudo igual.

Pênaltis

Frank abriu a série marcando para o Mirassol. Lucas Pires, no ângulo, deixou tudo para o Santos na sequência. O goleiro Diógenes apareceu depois disso, pegando as cobranças de Gabriel Tota e Moreira. Rwan fez na segunda batida para o Peixe, mas Jhonnathan marcou por cima da meta o terceiro. Na quarta penalidade, Wesley tentou uma cavadinha no, porém mandou muito alto, errando o alvo. Lucas Barbosa anotou o quarto e garantiu a vaga do clube praiano na semi da Copinha.

E agora?

Na semifinal da competição, o Peixe terá pela frente o América–MG, que superou o Botafogo por 1 a 0 mais cedo. O duelo acontece nesta sexta (21), às 20h, em São Caetano do Sul.