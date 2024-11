Meridiano e Tabapuã registram mortes por dengue; região noroeste chega a 95 óbitos

O noroeste paulista segue enfrentando um grave surto de dengue. Nesta terça-feira (5), duas cidades da região registraram novas mortes pela doença: Meridiano e Tabapuã.

Em Meridiano, a primeira vítima da dengue foi um homem com idade entre 65 e 79 anos. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de setembro e faleceu no dia 8 de outubro.

Já em Tabapuã, o número de óbitos por dengue chegou a três. A última vítima foi um homem com mais de 80 anos, que apresentou os primeiros sintomas no dia 10 de julho e faleceu no final do mês.

Situação grave na região

Com os novos casos, o noroeste paulista já contabiliza 95 mortes por dengue em 2024, além de mais de 80 mil casos confirmados da doença. A situação exige atenção redobrada das autoridades de saúde e da população.

O que fazer para prevenir a dengue?

Para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, é fundamental eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito, como vasos de plantas com água parada, pneus velhos e garrafas pet. É importante também procurar atendimento médico imediatamente ao apresentar os primeiros sintomas da doença, como febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e manchas vermelhas na pele.