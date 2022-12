Asfalto Novo: começa mais uma etapa de recapeamento em 25 bairros

Esta etapa conta com investimento de R$ 7 milhões do Governo do Estado, conquistados com apoio do deputado Carlão Pignatari

A Prefeitura de Votuporanga iniciou mais uma etapa de recapeamento do programa Asfalto Novo. Nesta fase serão recuperados trechos de ruas em 25 bairros de todas as regiões da cidade, totalizando mais de 140 quarteirões. A relação completa de todos os pontos que receberão a melhoria pode ser consultada no site da Prefeitura.

A obra inicia pela Avenida João Gonçalves Leite, que terá dois trechos recuperados: entre as Ruas João da Cruz Oliveira e José Tolentino de Souza; e também entre as Ruas Presidente Vargas e José Ramalho Matta. Na sequência, os trabalhos seguem para a região Oeste e também para a Avenida Prestes Maia, na região Sul.

Outras importantes avenidas também serão contempladas nesta etapa como a Av. José Silva Melo (entre Ruas Rio Grande e Chile); Av. Prestes Maia (entre Av. da Saudade e Praça Almira Andrade Santoro); Avenida Antônio Alves da Silva (entre as Ruas Fábio Cavallari e Eremita Custódia Borges); Av. José Campos Lário (entre Av. Olívio Commar e Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi); Av. Olívio Commar (entre Av. José Campos Lário e Rua Eurípedes Grandizoli); Av. Brasil (entre Rua Guaporé e Av. José Marão Filho); Av. Orlando Guerra (entre Ruas Maria Edmea Blund Arroyo e Hermogenes Bruschi); Av. dos Bancários (entre Av. João Gonçalves Leite e Rua Tietê) e Av. Fortunato Targino Granja (entre Ruas Santos Dumont e Paraguai).

Esta etapa do programa Asfalto Novo conta com investimento de R$ 7 milhões do Governo do Estado, conquistados com apoio do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari.

“Há muito tempo Votuporanga não recebia tamanho investimento em obras de asfalto. Já concluímos algumas etapas anteriores, como as que levaram nova malha viária para as marginais e também para ruas e avenidas de diversos bairros e estamos iniciando, agora, uma nova etapa. Mas os investimentos não param por aqui. Temos novas fases já em estágio final de projeto que iremos executar em 2023 e, em breve, contaremos com uma nova realidade nas vias de toda a cidade, oferecendo mais segurança e fluidez no trânsito”, disse o prefeito Jorge Seba.

Etapas já concluídas

Outras etapas do programa Asfalto Novo foram executadas desde o ano passado, entre elas, 140 quarteirões em diversos bairros; outros 5,3 mil metros quadrados em trechos de ruas nos bairros Parque das Nações, Santa Luzia, Vale do Sol e Jardim Residencial Portal do Sol; e outras duas etapas que incluíram as marginais e avenida do Residencial Noroeste e bairro Monte Verde.

Outras etapas em planejamento

Novas etapas também estão em fase de preparação para serem iniciadas como, por exemplo, a Avenida Antônio Augusto Paes; toda a extensão da Rua Goiás; e outras diversas ruas nos bairros Park Residencial Colinas, Cecap I, Cecap II, Parque das Brisas, Estação e vários outros