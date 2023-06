Mercado brasileiro de jogos cresce mais de 17% em 2022

O mercado brasileiro de jogos teve um crescimento de pouco mais de 17% em 2022 em comparação com 2021. De acordo com os números divulgados pelo Newzoo Global Games Market Report , o mercado brasileiro alcançou a marca de 2.7 bilhões de dólares já na metade do ano.

Esse número é muito superior aos 5% projetados por especialistas. Ao alcançar essa marca, o Brasil entra na lista dos 10 países que mais geram receita no mercado de games, além de ser um dos 5 que mais tem jogadores ativos – com a marca de mais de 100 milhões de gamers.

Muito além de números de jogadores, o estudo da Newzoo ainda analisou o comportamento dos jogadores brasileiros, destacando que aproximadamente 80% deles são engajados. Ou seja, não são pessoas que jogam eventualmente ou não possuem nenhum tipo de engajamento com o jogo que gostam de jogar.

Conteúdo online ajuda na divulgação de jogos

Um dos principais impulsos para a indústria de jogos como um todo foi o surgimento do marketing de influência. Essa estratégia tem como objetivo utilizar influenciadores digitais e permitir que eles façam a propaganda de produtos ou serviços no intuito de gerar receita para a empresa que os contrata.

Na internet é fácil encontrar influenciadores digitais, sendo alguns bem inusitados, que geram todo o tipo de conteúdo. No caso dos games, há vários jogadores brasileiros que fazem streaming de seus jogos e realizam revisões para sua audiência.

Além do marketing de influência, existem empresas que analisam plataformas de jogos. Essa análise vai além dos clássicos PlayStation e Xbox até os cassinos online. Afinal, diversos brasileiros se divertem também jogando roleta ou jogos de cartas em um cassino.

A ideia é que o brasileiro encontre com facilidade a informação que procura. Um bom exemplo de conteúdo de qualidade sobre esse tema é ler o que é um bônus de cashback em cassinos online para aprender as vantagens de jogar jogos em um site que ofereça esse tipo de entretenimento.

Todo esse conteúdo de qualidade permite que o brasileiro aprenda mais sobre diferentes jogos e possa testá-los na prática, uma vez que se sinta confortável para tal.

Jogabilidade móvel faz toda a diferença

Aliado aos dados publicados pela Newzoo, onde aproximadamente 60% dos entrevistados pela pesquisa afirmaram que jogam em dispositivos móveis, a Pesquisa Games Brasil (PGB) de 2023 reforçou a importância da adaptabilidade para os celulares.

De acordo com os dados da PGB, a maior parte das mulheres prefere jogar em dispositivos móveis. Do total de entrevistados, 56,7% jogam em smartphones. Já os homens dominam os consoles e computador.

Assim como há uma demanda relativamente elevada por jogos pelo celular, as empresas que criam games adaptaram seus jogos para que eles possam ser jogados também em dispositivos móveis. Dessa maneira, ela conseguiu abranger também quem prefere se divertir utilizando um celular.

Toda essa adaptabilidade à melhor experiência do jogador, bem como o conteúdo gerado em torno da indústria de games, ajudou para o sucesso do mercado brasileiro no último ano, algo que pode se repetir também para 2023.