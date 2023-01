Menor é apreendido com 4 kg de maconha

Um adolescente, conhecido nos meios policiais foi apreendido nesta segunda-feira, dia 16, após uma ação da Polícia Militar de Fernandópolis no bairro Jardim São Francisco, periferia da cidade.

De acordo informações oficiais, o menor ao perceber a presença da viatura próxima a casa dele, empregou fuga, pulando por cima de telhados de casa vizinha e dispensando um saco plástico, mas acabou sendo abordado pelos policiais.

No saco havia porções de maconha e crack, sendo que a maior quantidade de droga estava escondida em uma mata afastada do perímetro urbano. No local de difícil acesso, foram encontrados dois tambores plásticos enterrados em locais diferentes. No tambor de cor azul foi localizado mais “tijolos”.

Foram apreendidos quatro quilos de maconha, uma pedra de crack e um celular RedMi A10.

O suposto dono da droga, conhecido por “Peida”, não foi localizado pelos policiais.

O menor foi encaminhado ao Plantão Policial, ficando a disposição da Justiça.