Coronavírus: 16º Batalhão de Polícia Militar emite orientações

16º BPM/I é responsável pelo policiamento em 49 municípios da Região Noroeste paulista.

O 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que é responsável pelo policiamento em 49 municípios da Região Noroeste, considerando a atual situação e com a finalidade de aumentar a facilidade dos Policiais Militares obterem informações sobre o vírus e seu estado clínico, têm disponibilizado várias informações e dicas a todo o efetivo.

As Orientações Gerais para as OPM e para o efetivo Policial Militar neste momento:

1. Realizações de reuniões e preleções em ambiente bem ventilado, preferencialmente a céu aberto, buscando manter distância de 0,5 a 1,0 metro entre indivíduos;

2. Atentar para medidas de etiqueta respiratória, e condutas individuais de prevenção (cobrir o nariz e boca ao espirrar, preferencialmente com lenço ou pano; não tocar no rosto – olhos, nariz e boca; higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%).

3. Incrementar os cuidados gerais com a saúde e higiene;

4. Em caso de transporte emergencial de pacientes contaminados com COVID-19, os policias militares devem precaver-se observando as medidas de segurança como distância e higienização, após o transporte, a viatura policial e o Equipamento de Proteção Individual devem ser higienizados, com álcool a 70%, aguardando um período de 2 horas para serem utilizadas novamente;

5. Em casos de abordagem policial em pessoas com sintomas, deve-se imediatamente após o procedimento, realizar a higienização pessoal e de todo o Equipamento de Proteção Individual com água, sabão e álcool gel a 70%;

6. Na eventual solicitação de escolta de presos com suspeita de contaminação, os policiais militares devem precaver-se utilizando máscaras e luvas cirúrgicas, exigir que o preso esteja utilizando máscaras cirúrgicas e após a finalização da escolta, higienizar o Equipamento de Proteção Individual e a viatura com álcool a 70%, aguardando um período de 2 horas para utilizar o equipamento novamente.

Estamos realizando Policiamento Ostensivo e Preventivo rotineiros com ênfase em supermercados, farmácias, postos de combustíveis, terminal rodoviário, hospital, postos de saúde e intensificando o patrulhamento na área comercial.

Considerando que estamos vivendo hoje uma Pandemia Global de doença respiratória causada pelo novo coronavírus, as recomendações devem ser seguida por toda a população, evitando deslocamentos desnecessários, mantendo-se em quarentena e muita higienização.

A Polícia Militar compromissada com a preservação da vida, da integridade física das pessoas e de seus patrimônios intensifica e direciona suas atuações, agradece a todo cidadão que contribui para a manutenção e preservação da ordem pública para que juntos com Serenidade, Tranquilidade e Responsabilidade, venceremos essa Pandemia.