Menino de 13 anos tenta matar irmã de 4 anos asfixiada em Cedral

Um menino de 13 anos tentou matar a própria irmã de 4 anos asfixiada, em Cedral (SP). O caso aconteceu no dia 31/12/2022 e a mãe decidiu registrar o caso na polícia nesta última segunda-feira, (02/01/2023).

De acordo com informações obtidas pela Gazeta, a própria mãe procurou a delegacia afirmando que estava em casa, quando ouviu um choro, quase imperceptível, vindo do quarto. Ao chegar no cômodo para ver o que estava acontecendo, encontrou o filho, de 13 anos, em cima da irmã, de 4 anos, que estava enrolada em um edredom e sendo sufocada pelo irmão, com as mãos na direção de seu rosto.

Imediatamente a mãe tirou o filho de cima da menina e questionou o que estava acontecendo. Ele afirmou que estava apenas brincando com a irmã e que ela tinha o irritado. Entretanto ao desenrolar o edredom, a criança estava quase desmaiada e chorou muito ao conseguir respirar.

Para a polícia a mãe afirma que teme pelas atitudes de seu filho, pois tais fatos já se tornaram recorrentes. O caso foi registrado como ato infracional homicídio e será investigado pela delegacia de Cedral.

Gazeta do Interior