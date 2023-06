Membros de quadrilha que explodiu banco em Ouroeste são condenados

Após extensa investigação da Polícia Civil de Ouroeste com apoio da Delegacia Seccional de Polícia de Fernandópolis, foi possível através de Inquérito Policial solicitar o indiciamento de integrantes de quadrilha que realizou roubo mediante explosão de caixa eletrônico na cidade de Ouroeste/SP no ano de 2013, utilizando-se de prática conhecida como “Novo Cangaço”.

O crime ocorrido na madrugada do dia 12.08.2013 repercutiu em toda a região devido a ação realizada pela quadrilha, onde os integrantes estavam armados com pistolas automáticas e fuzis.

Na ocasião foram realizadas explosões em duas agências bancárias, e a quadrilha que utilizou quatro veículos para praticar os crimes ainda disparou diversos tiros para intimidar a população e a ação das polícias militar e civil, inclusive atiraram em transformadores deixando parte da cidade sem energia, e além das agências bancárias atacaram a sede da Guarda Municipal levando com eles no momento da fuga um veículo que pertencia a um funcionário da Guarda Municipal.

Durante a fuga ainda trocaram tiros na rodovia com componentes de uma viatura da Polícia Militar, alvejando a viatura com 15 disparos.

Quatro indivíduos identificados na investigação policial foram condenados em decisão judicial de 31.05.2023 a penas de mais de 20 anos de prisão, pelos crimes de roubo, associação criminosa, latrocínio e explosão. A soma das penas leva a condenação de prisão de aproximadamente 50 anos de reclusão para cada integrante da quadrilha.

Dois indivíduos que faziam parte da quadrilha deixaram de ser condenados em virtude de terem falecido durante o transcorrer da investigação, sendo que um deles foi vítima de Homicídio no ano de 2016 na cidade de Americana/SP e outro faleceu por causas naturais quando estava preso em Mirandópolis-SP no ano de 2014.

Essa é a terceira quadrilha que realizou explosões de caixas eletrônicos na região da Delegacia Seccional de Polícia de Fernandópolis que teve seus integrantes identificados através de investigação policial.

Anteriormente já haviam sido identificadas uma quadrilha que realizou explosão de caixa eletrônico no ano de 2015 na cidade de Populina/SP, e do resultado da investigação com apoio operacional do DEIC de São Paulo foram realizadas a apreensão de armamentos e explosivos com a quadrilha nas cidades de Hortolândia-SP e Sumaré-SP, e prisão em flagrante de 05 indivíduos da quadrilha quando se preparavam para realizar uma nova explosão de caixa eletrônico.

Outros integrantes da quadrilha foram presos durante as investigações chegando a um total de 12 pessoas presas, e esclarecimento de diversos crimes nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

As investigações policiais também levaram a identificação e prisão de indivíduos que realizaram a explosão de caixa eletrônico na cidade de Meridiano/SP no ano de 2012, foram presos quatro integrantes da quadrilha no transcorrer das investigações, prisões efetuadas com apoio da polícia civil do Estado do Mato Grosso do Sul, onde além de prisões, dois indivíduos da quadrilha acabaram mortos em confronto com a polícia no momento que tentavam explodir um caixa eletrônico na cidade de Cassilândia/MS.

As ações de investigação demonstram o trabalho da polícia civil da Delegacia Seccional de Polícia de Fernandópolis, que sempre conta com o apoio da população recebendo denúncias e informações através do telefone 197.