Meidão pede que Prefeitura tome providências com água acumulada dentro de postes usados para fixar placas de trânsito

Votuporanga tem registrado diariamente novos casos de dengue e já somaao menos nove óbitos por causa da doença. As autoridades de saúde têm colocado em prática diversas ações no combate ao mosquito Aedes Aegypt – causador da dengue.

Contudo, os números de novos casos continuam crescendo, deixando em alerta toda a população. Neste sentido, como forma de ajudar no combate a dengue, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso encaminhou uma reivindicação a Secretaria Municipal de Saúde cobrando do poder público urgentes providências em relação a água acumulada em postes cilíndricos utilizados para a fixação de placas de trânsito na cidade.

Segundo o vereador Meidão, é necessário o esvaziamento da água acumulada nos postes de ferro utilizados para a fixação de placas de trânsito. Meidão destaca que esse pedido foi apresentado por moradores e, se atendido, demonstrará a eficácia do poder público em também ter essa frente de combate ao mosquito causador da dengue no município. “É importante destacar que a forma correta de fazer política deve ser guiada pela democratização da cidade, pois esta é a base que sustenta sua função social, possibilitando a transparência nas ações destinadas aos cidadãos”, destaco Meidão.

O vereador reforçou que a iniciativa é uma resposta direta às demandas da comunidade, demonstrando o compromisso do legislativo em ouvir e agir conforme as necessidades dos cidadãos. Votuporanga já soma mais de três mil casos de dengue e 10 de

chikungunya. No total, nove pessoas já faleceram em decorrência da doença.