Acumulador morre e buscas por corpo entre entulhos levam 4h

Um homem de 52 anos foi encontrado morto dentro da própria casa repleta de entulhos no município de Piracicaba (SP). Os objetos “inservíveis” teriam sido acumulados ao longo de 30 anos em uma residência do bairro de Alvorada.

De acordo com a Defesa Civil de Piracicaba, o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado por vizinhos e parentes do homem na noite de ontem. Eles afirmaram que a vítima não era vista no local desde a segunda-feira (18).

Em uma operação conjunta com a Defesa Civil, os bombeiros entraram na casa na manhã de hoje e retiraram caminhões de entulhos da residência por mais de quatro horas até encontrar o corpo do homem.

“Eles conseguiram avistar o corpo somente por volta das 12h40, já que a casa estava tomada por materiais inservíveis”, afirmou a Defesa Civil em nota.

Em uma imagem da entrada da residência do homem, é possível ver a quantidade de materiais obstruindo a passagem para outros cômodos. Sacolas e latinhas, assim como telhas e ripas de madeira, podem ser vistas.

A Polícia Militar também confirmou que um corpo foi encontrado no endereço da residência na tarde de hoje.

O motivo da morte do homem ainda não foi descoberto pelas autoridades. A identidade dele não foi divulgada.