Mehde Meidão pede ampla reforma administrativa em Votuporanga

Vereador sugeriu que o prefeito Jorge Seba siga o exemplo do governo de SP e contrate empresa para realizar ampla reforma administrativa no município.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) apresentou durante a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (20.mar), os detalhes de uma indicação em que sugere melhorias na estrutura administrativa do município.

Em sua indicação, o decano da Casa de Leis solicita que o prefeito Jorge Seba (PSDB) promova a contratação de uma empresa especializada para realizar uma ampla reforma administrativa, a exemplo do governo do Estado de São Paulo, comandado desde janeiro pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo Meidão, a solicitação vai de encontro aos anseios dos servidores públicos municipais, já que eles são os grandes responsáveis pela eficiência de da gestão administrativa. “Considerando que o governo do Estado de São Paulo está realizando uma ampla reforma administrativa com o objetivo de racionalizar a estrutura de cargos onde a princípio serão reestruturados os cargos em comissão e, posteriormente, os cargos de servidores de carreira. Essa reforma possibilitará ao Governo do Estado promover uma melhor valorização do seu quadro de servidores”, justificou o parlamentar.

Ainda segundo a proposta, o Poder Executivo poderia promover a iniciativa objetivando também “valorizar nossos servidores municipais. Nesse sentido, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo para que promova a referida reforma administrativa a exemplo do governo do Estado”, destacou Mehde Meidão.