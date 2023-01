Mega-Sena tem previsão de pagar R$42 milhões

Sorteio é nesta quarta-feira (18). Confira as formas de garantir a sua apostas

Nesta quarta-feira (18), a Mega-Sena, que está acumulada, pode pagar R$ 42 milhões no concurso 2556.Os sorteios serão realizados a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA noYouTubee noFacebookdas Loterias CAIXA.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá pouco mais de R$ 286 mil de rendimento no primeiro mês. Se quiser investir em transporte de pequenas cargas, o valor será suficiente para adquirir uma frota de 2.800 motocicletas ao custo de R$ 15 mil cada.O valor da aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Lotomania :

A Lotomania, também acumulada, pode pagar R$ 7,5 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. O sorteio do concurso 2.419 será realizado a partir das 20h desta quarta-feira (18). Para apostar, basta escolher 50 números entre os 100 do volante e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O valor da aposta única é de R$ 2,50.

Além da opção de marcar no volante, também é possível marcar menos de 50 números e deixar que o sistema complete o jogo ou deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha. O apostador pode ainda concorrer com uma mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha. Outra opção é efetuar uma nova aposta na qual o sistema seleciona os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Canais oficiais de apostas :

Os canais autorizados pelas Loterias CAIXA para venda de produtos lotéricos e registro de apostas são as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, o portalLoterias CAIXA, o app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android, além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena. As Loterias CAIXA não reconhecem apostas sem seu devido comprovante, impresso nas lotéricas ou emitido pelo app Loterias CAIXA ou Portal Loterias CAIXA.

O Bolão CAIXA só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas Lotéricas CAIXA, não estando disponível nos canais eletrônicos. Para o Bolão CAIXA, a lotérica poderá cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Verifique os valores das apostas nas lotéricas CAIXA ou no site dasLoterias CAIXA.