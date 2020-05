A obra de pavimentação do prolongamento da Avenida das Nações, localizada no 2º Distrito Industrial na Região Oeste da cidade, segue em andamento. Até o momento, foram executados 20% do serviço, sendo a realização de galerias, preparação do subleito e terraplanagem. A obra beneficiará mais de 2 mil famílias que fazem uso daquela Avenida como principal acesso aos loteamentos Belo Horizonte I e II, Vida Nova Votuporanga III e Residencial Ana Munhoz.