Oba Festival confirma edição 2024 em Rio Preto

Evento será realizado de 10 a 13 de fevereiro, no Recinto de Exposições

Após o sucesso da primeira edição realizada em São José do Rio Preto, o Oba festival, maior Carnaval indoor do estado de São Paulo, confirma que a edição 2024 será novamente na cidade. O festival será realizado de 10 a 13 de fevereiro, no Recinto de Exposições de Rio Preto e contará com as maiores atrações musicais de variados estilos.

Na última segunda-feira, os organizadores do Oba estiveram reunidos com o prefeito Edinho Araújo para confirmar o evento e agradecer a parceria nesta primeira edição realizada em Rio Preto.

“A receptividade da população e empresários locais, e a aprovação dos milhares de turistas que estiveram na cidade, foram decisivas para nós. E a melhor forma de agradecer é anunciar que em 2024 Rio Preto será novamente a casa do Oba Festival. Vamos preparar uma das maiores edições, talvez a mais inesquecível de todas”, afirma um dos organizadores, Edvaldo Silvares Likinha.

Em 2023, o evento trouxe para Rio Preto nomes como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Banda Eva, Zé Neto & Cristiano, e muito mais. O evento atraiu turistas de mais de 500 cidades brasileiras e até do exterior. Segundo pesquisa encomendada pela Prefeitura de Rio Preto e ACIRP, o evento movimentou R$ 84,6 milhões na economia da cidade.

Jorge Honorio/ Diario de Votuporanga