Serão realizadas diversas palestras abertas à comunidade, entre os dias 22 e 24 de abril; inscrições podem ser feitas pelo site

Prepare-se para uma exposição do mundo da Publicidade e Propaganda na “Semana de Profissionais 2024” da Unifev. De 22 a 24 de abril, o auditório do Câmpus Centro será palco de palestras, workshops e debates que conectarão estudantes do curso e profissionais egressos em uma experiência inspiradora.

Foram convidados para palestrar profissionais de renome no mercado de comunicação, que irão compartilhar com estudantes e público suas experiências. Para a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Prof. Ma. Vanessa Zeitune, a “Semana de Profissionais” é um pilar fundamental do projeto pedagógico do curso. “Ao fornecer o contato direto com profissionais de sucesso, abrimos portas para o mundo real da comunicação, enriquecendo a formação dos nossos alunos”, destacou.

Para finalizar, Vanessa convidou todos para participarem do evento. “Prepare-se para uma semana de aprendizado, networking e insights valiosos. Venha se conectar com a expertise de grandes nomes da área e se inspirar para construir sua própria trajetória de sucesso”, encerrou.

Palestras

Confira a programação completa da “Semana de Profissionais 2024”, do curso de Publicidade e Propaganda.

Dia 22 de Abril:

“O mercado de trabalho da produção audiovisual”, das 19h30 às 21h30, com o publicitário Dante Parra.

“Relato de experiência: a publicidade online na Inglaterra”, das 21h30 às 23h, com o publicitário Leandro Vesechi.

Dia 23 de Abril:

“Jornalismo e comunicação interna: uma jornada de sucesso”, das 19h30 às 21h30, com a jornalista Vanessa Carina Bortolozo.

“A comunicação na era digital”, das 21h30 às 23h, com a jornalista Flávia Galdioli.

Dia 24 de Abril:

“Desafios e conquistas na carreira de fotógrafo”, das 19h30 às 20h30, com o publicitário Higor Martins.

“Comunica, ação no dia a dia”, das 20h30 às 21h30, com o publicitário Júnior Faria.

“Vida acadêmica e mestrado”, das 21h30 às 22h30, com o publicitário Rafael de Carvalho Batista.

SERVIÇO

As palestras serão abertas à comunidade. As inscrições custam R$ 20,00 e podem ser feitas até o dia 22 de abril pelo link https://unifev.edu.br/semanapubli24. Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp (17) 3405-9990.

Dias: 22 a 24 de Abril

Horário: das 19h30 às 23h

Local: Câmpus Centro Unifev (dias 22 e 24 auditório /dia 23 Labin)

Inscrições: https://unifev.edu.br/semanapubli24

Taxa de inscrição: R$ 20,00