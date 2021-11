A reportagem da Tv Tem apurou que as primeiras ameaças contra o padre foram feitas no dia 2 de outubro de 2018, quando o religioso atuava em uma paróquia na região norte de Rio Preto.

Em seu depoimento à Polícia Civil, o padre relatou que foi procurado pelo detetive na própria paróquia. O acusado mostrou um distintivo de detetive profissional e disse que estava a serviço de um homem e uma mulher, vizinhos do padre, porque a filha do casal teria flagrado o religioso se exibindo sem roupas na varanda da casa paroquial, o que teria provocado abalo psicológico na menina.

Orientado por policiais, o advogado do padre combinou de se encontrar com o detetive no dia 17 de outubro de 2018, em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, onde seria feito o pagamento de parte do valor exigido.