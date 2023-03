Medicina Unifev promoverá seu 3º workshop no próximo mês

Interessados podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/wksmed23 até o dia 10 de abril; valor é de R$ 30, que pode ser parcelado em até 3 vezes

O curso de Medicina da Unifev abrirá as portas para a comunidade no seu 3º Workshop, marcado para o dia 15 de abril (sábado), no Câmpus Centro. Na oportunidade, alunos e professores da graduação apresentarão aos participantes toda a infraestrutura e as metodologias utilizadas durante as aulas.

Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/wksmed23, até o dia 10 de abril. O investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até 3 vezes.

A coordenadora de Medicina, Profa. Ma. Elizabete Arroyo Marchi, explicou que os participantes poderão transitar por estações práticas. “Vamos apresentar os laboratórios, equipamentos e metodologias utilizados pelos alunos da Medicina. Eles poderão conhecer o moderno laboratório de Simulação Realística e os robôs utilizados durante as aulas”, destacou.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.

Confira, abaixo, o cronograma completo do 3º Workshop de Medicina:

Grupo 1 – período da manhã

8h30

Apresentação do curso para os alunos

Profa. Ma. Cristina Iamada

9h30

Apresentação do curso para os pais ou responsáveis

Profa. Ma. Elizabete Arroyo Marchi

9h às 12 horas (período livre para os participantes visitarem os espaços)

Apresentação dos laboratórios, aulas práticas e metodologias

– Laboratório de Anatomia | Prof. Me. Eduardo Romano

– Simulação Realística 1 / Clínica Médica | Prof. Me. Mauro Hernandes

– Simulação Realística 2 / Obstetrícia | Profa. Ma. Ana Silvia Mello

– Simulação Realística 3/ Obstetrícia | Profa. Ma. Cristina Matarucco

– Estação de prática cirúrgica 1 | Prof. Me. João Paulo Pedroso

– Estação de prática cirúrgica 2 | Profa. Esp. Juliana Castro

– Estação de prática pediátrica | Prof. Esp. Carlos Telles

– Estação de prática semiotécnica 1 | Profa. Dra. Leise Machado

– Estação de prática semiotécnica 2 | Profa. Dra. Vera Fugita

Grupo 2 – período da tarde

14h

Apresentação do curso para os alunos

Profa. Ma. Cristina Iamada

14h

Apresentação do curso para os pais ou responsáveis

Profa. Ma. Elizabete Arroyo Marchi

14h às 17 horas (período livre para os participantes visitarem os espaços)

Apresentação dos laboratórios, aulas práticas e metodologias

– Laboratório de Anatomia | Prof. Me. Eduardo Romano

– Simulação Realística 1 / Clínica Médica | Prof. Me. Mauro Hernandes

– Simulação Realística 2 / Obstetrícia | Profa. Ma. Ana Silvia Mello

– Simulação Realística 3/ Obstetrícia | Profa. Ma. Cristina Matarucco

– Estação de prática cirúrgica 1 | Prof. Me. João Paulo Pedroso

– Estação de prática cirúrgica 2 | Profa. Esp. Juliana Castro

– Estação de prática pediátrica | Prof. Esp. Carlos Telles

– Estação de prática semiotécnica 1 | Profa. Ma. Maria Aparecida Dias

– Estação de prática semiotécnica 2 | Profa. Ma. Rosana Duran

Vestibular de Medicina está com inscrições abertas

Medicina Unifev está com inscrições abertas para o vestibular da formação da 12ª turma. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 28 de maio (domingo), em Votuporanga. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/med2023, até o dia 4 de maio.