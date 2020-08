Medicina UNIFEV conclui sua I Jornada Interligas On-line

O curso de Medicina da UNIFEV concluiu com êxito sua I Jornada Interligas On-line, que ocorreu nos dias 24 e 25 de agosto, por meio das plataformas Doity Play, Teams e pelo canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga). A realização do evento ficou por conta do Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (Camev), que trabalhou em parceria com o seu Conselho de Ligas (Colig).

Na oportunidade, palestraram nomes da medicina nacional e internacional, inclusive, egressos da primeira turma de Medicina do Centro Universitário de Votuporanga. Entre os convidados, marcaram presença: Dr. José Miguel Pêgo; Dr. Paulo Marcondes Carvalho Junior; Dr. Gerardo Maria de Araujo Filho; além dos médicos Aniela Maria Rodrigues; Almir Alamino Lacalle; Luciana Akita; Antonio Bailão Junior; e Nathália da Costa Sousa.

A Jornada, que contou com a participação de estudantes e profissionais da área da Saúde, discutiu temas diversos, desde o aprendizado remoto às doenças crônicas, em sessões mediadas por professores da Instituição. “Os temas foram escolhidos com muito carinho, pensando nos convidados”, explicou Amanda Gonçalves, aluna no 70 período e presidente do CAMEV, ao abrir o evento.

Para o coordenador de Medicina, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, o acontecimento é um marco positivo na graduação. “Realmente, só nos resta agradecer aos amigos e palestrantes por aceitarem o convite e parabenizar a união das ligas pela excelência e qualidade dessa conferência”, concluiu.

O evento contou, ainda, com emissão de certificado e movimentou, também, os perfis dos organizadores nas redes sociais (@camev.unifev e @colig.unifev).