Vítima de 35 anos teve o nariz quebrado. Caso foi registrado na última sexta-feira (16/8), em São José do Rio Preto (SP).

Uma médica de 35 anos, do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP) ficou gravemente ferida após ter sido agredida no rosto pela mãe de um paciente de 1 ano de idade, na última sexta-feira (16/8). A Polícia Militar intercedeu na ocorrência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o bebê está internado na unidade deste janeiro deste ano. A vítima foi até a mãe para dar a notícia de que, infelizmente, o quadro clínico do paciente era grave e que poderia evoluir para óbito. Descontrolada, a mãe do menino agrediu a médica no rosto, dando um golpe com o celular.

Após a agressão, a mulher ainda chutou um banco, que acertou a perna de um psicólogo de 28 anos, que também é funcionário da instituição e acompanhava a médica como protocolo do atendimento. Ele sofreu lesões.

Familiares e outros funcionários da unidades conseguiram conter a agressora, que afirmou aos militares ter sido responsável pelas agressões. Ela disse que acredita que o agravamento no quadro clínico do filho aconteceu por falha médica.

Todos os envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes. A mulher vai responder por lesão corporal e as vítimas deverão ser examinadas no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil vai apurar o caso.