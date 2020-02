Mato Grosso & Mathias no Assary Clube de Campo

VEM AÍ dia 21 de Março as 21 horas, o ASSARY CLUBE DE CAMPO vai fazer você se emocionar com o SHOW DE CORPO E ALMA com MATOGROSSO & MATHIAS e BRUNO & HUMBERTO. Uma das bandas mais famosas do sertanejo nacional divide o palco com a dupla revelação de Votuporanga e região num grande evento que promete embalar a plateia no Centro de Eventos Assary.

Os ingressos são limitados, então reserve hoje mesmo sua mesa de 06 ou 08 lugares ou o ingresso para a tradicional arquibancada vip e pista. Te esperamos aqui!

❗ MESAS SETOR EXCLUSIVE – 08 LUGARES

SÓCIO: R$1.360,00

VISITANTES: R$1.520,00

(TERÁ DIREITO A UM COMBO DE WHISKY OU CERVEJA/REFIGERANTE)

❗ MESAS SETOR DIAMANTE – 08 LUGARES

SÓCIO: R$1.200,00

VISITANTES: R$1.360,00

❗ MESAS SETOR A – 06 LUGARES

SÓCIO: R$780,00

VISITANTES: R$900,00

❗ MESAS SETOR B – 06 LUGARES

SÓCIO: R$600,00

VISITANTES: R$720,00

❗ MESAS SETOR C – 06 LUGARES

SÓCIO: R$480,00

VISITANTES: R$600,00

❗ Reserva de mesas somente na secretária do clube ou no telefone (17) 99145.8765

❗ Demais informações (17) 3426-4070.

INGRESSOS

PRIMEIRO LOTE

PISTA SÓCIO: R$ 10,00

PISTA VISITANTE: R$ 20,00

ARQUIBANCADA VIP

SÓCIO: R$ 25,00

ARQUIBANCADA VIP VISITANTE: R$ 50,00

🎫 PONTOS DE VENDAS:

❗Jo Calçados

Poly Sport

❗ Comissários

www.guicheweb.com.br

❗ Assary Clube de Campo (17) 3426-4070.

📞Informações: (17) 99145.8765

MENORES DE 18 ANOS SOMENTE ACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS.