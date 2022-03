Máquinas trabalham na conclusão do aterramento para interligação das Avenidas Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira

Aquela será uma importante via de acesso entre as regiões norte, leste e central de Votuporanga, integrando o anel viário projetado pelo Plano Diretor.

O trabalho de aterramento sobre o Córrego do Curtume, na interligação das Avenidas Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira segue em forte ritmo. Após finalizada a etapa de transposição do córrego, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos coordena a movimentação de cerca de 30 mil metros cúbicos de terra para elevar o nível da área que futuramente será uma importante via de acesso entre as regiões norte, leste e central.

A previsão da Secretaria de Obras é que este trabalho siga pelas próximas quatro semanas. Posteriormente a essa etapa, terá a obra de infraestrutura com galeria, guia, sarjeta, pavimentação, calçamento e iluminação.

Essa é uma das obras de prioridade da gestão municipal devido à importância deste novo acesso para melhoria da mobilidade urbana. “Essa obra vai começar a ter um visual maior nos próximos dias. É uma obra emblemática para a cidade porque faz parte do nosso anel viário. Quando estive como secretário de Planejamento, na elaboração do Plano Diretor, projetamos esse anel viário e aquela obra faz parte dele. Vamos transformar toda aquela região”, disse o prefeito Jorge Seba.