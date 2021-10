Ana Carolina Pereira Pinto foi encontrada morta pelos pais na casa onde morava, na Vila Dominguinho. De acordo com o boletim de ocorrência, a família contou à polícia que estranhou quando o alarme da jovem começou a tocar e ela não o desligava, por isso, resolveram entrar no quarto e a encontraram morta.

Ainda conforme o B.O., a jovem fez uso da medicação em uma pousada no bairro Campolim, em Sorocaba, junto com o namorado, no domingo (24).