Manifestantes fecham rodovia em Santa Fé do Sul e queimam sucata

Manifestantes voltaram a bloquear a rodovia Euclides da Cunha em Santa Fé do Sul desde as 6h00 desta segunda-feira, dia 7. No bloqueio eles usaram fogo, terra e sucata de veículos que impendem a passagem da caminhões nos dois sentidos. O Trecho bloqueado é na região urbana da cidade de Santa Fé do Sul no km 625.

Informa Mais

Durante a reportagem estava permitido a passagem em uma das pistas (esquerda) de carros de passeios, camionetes, ambulâncias, veículos oficiais, cargas vivas e de produtos perecíveis além dos ônibus.

A Polícia Rodoviária e a Polícia Militar de área estavam no local e conversavam com alguns dos manifestantes e não havia previsão de retirada dos bloqueios.

Desde o dia 31 de outubro, alguns manifestantes permanecem em vigilia em uma das marginais da rodovia e protestam contra o resultado das urnas e a condução do processo eleitora.

Apuramos junto a Polícia Rodoviária que o bloqueio em Santa Fé do Sul era o único existente em todo o trecho da SP 320 até Mirassol.

Na região de Ilha Solteira não havia bloqueio segundo a imprensa daquela cidade.

Em Jales também não foi feita obstrução das rodovias, e alguns manifestantes daquela cidade se juntaram a Santa Fé do Sul para fechar a rodovia que liga São Paulo ao estado do Mato Grosso do Sul.