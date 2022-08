Votu 85 anos: calendário de aniversário segue com eventos nesta semana

Dando continuidade ao calendário comemorativo dos 85 anos de Votuporanga, nesta semana, a Prefeitura segue com eventos abertos à população. As comemorações iniciaram com a Expo Show, de 5 a 8 de agosto, e depois com o FLIV, que encerrou do último domingo. A agenda segue até o final deste mês.

Palestra da Defesa Civil

Na última terça-feira (23/8) o diretor da Defesa Civil de Rio Preto, Coronel Carlos Lamin ministrou palestra no Centro de Convenções, com o tema “O ciclo de gestão e proteção da Defesa Civil”. O evento será coordenado pela Defesa Civil de Votuporanga, que está vinculada à Secretaria Municipal da Cidade.

Reforma do Cemei “Mercedes Fernandes de Lima”

Nesta quarta-feira (24/8), às 17h, o prefeito Jorge Seba entregou a obra de reforma e melhorias do Cemei “Mercedes Fernandes de Lima”, no bairro São João. A escola foi ampliada, passando dos atuais 733 para 1.017 m², possibilitando a abertura de mais 140 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos. O investimento foi de R$ 1.114.207,27 de recursos próprios.

Entre as melhorias constam três novas salas de aula, bem como vestiários de alunos (masculino e feminino) e sanitários adaptados para pessoas com necessidades especiais (masculino e feminino); reforma e adequação da cozinha, lavanderia, lactário, rouparia, amamentação, depósito de matérias de limpeza e sanitários, além de pintura em geral. Foram ampliados também o setor administrativo, sala do maternal, pátio e refeitório, além da criação de cinco solários em salas de aulas já existentes para melhoria das atividades de recreação das crianças.

Pista de Treinamento do Tiro de Guerra

No sábado (27/8), às 8h, o prefeito Jorge Seba, acompanhado do chefe de instrução do Tiro de Guerra, Sub-tenente Giovani Santana Gonçalves, entregam a Pista de Treinamento em Circuito “Professor Fabiano Miotto”, na sede do TG. Os equipamentos terão como finalidade proporcionar benefícios à saúde dos jovens que prestam serviço militar uma vez que trabalharão com a melhora no desempenho das atividades de combate, da composição corporal, prevenção de lesões e diminuição de riscos de doenças coronarianas e metabólicas. A entrega da pista homenageará o servidor público e então secretário do TG, Fabiano Augusto Miotto da Costa, que faleceu em decorrência de um acidente de trânsito em 2021.

Circuito Sesc de Artes

No domingo (28/8) a programação será para toda a família com o Circuito Sesc de Artes que será promovido na Concha Acústica a partir das 16 horas. A programação passa por 118 municípios do Estado de São Paulo com apresentações de teatro, dança e circo, shows musicais, oficinas, intervenções, vivências, ações literárias, cinematográficas, de artes visuais e tecnologias, envolvendo mais de 500 profissionais das artes de diversos estados do Brasil.

Na programação de Votuporanga consta uma oficina de robótica “Roboíno Maker – A Robótica Divertida”; o espetáculo de circo “Retirantes”, da Trupe Baião de 2 (SP); o espetáculo de dança “OU 9 OU 80”, da Clarin Cia de Dança (SP); o grupo êBA! (SP) une literatura e brincadeiras em “Histórias na Palma da Mão”; o escritor mineiro Daniel Viana e três poetas convidados apresentam “Livro de Uma Página”; o grupo de palhaços “Esparrama Memória”; e Josyara, cantora, compositora e violonista de Juazeiro divide o palco com as Panteras Negras, banda instrumental composta de mulheres negras, em um show que retrata as mulheres, a negritude e o Nordeste.