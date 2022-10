Mais de 8 mil candidatos estão inscritos para os concursos da Prefeitura de Votuporanga

Devido à grande quantidade de inscritos, provas precisarão ser aplicadas em dois dias: neste domingo (23/10) e no dia 6 de novembro

A Prefeitura de Votuporanga publicou em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (17/10) a relação dos inscritos para os quatro concursos públicos. Mais de 8 mil candidatos concorrem às 138 vagas disponíveis em diversas áreas. Devido à grande quantidade de inscritos, as provas precisarão ser aplicadas em dois dias: neste domingo (23/10) e no dia 6 de novembro.

Neste domingo, as provas serão aplicadas no campus centro da Unifev e no IFSP para os candidatos dos concursos 3/22, 4/22 e 5/22. No dia 6 de novembro, as provas serão aplicadas na Cidade Universitária da Unifev para os inscritos do concurso 2/22. A relação detalhada de datas, locais e horários das provas pode ser conferida diretamente no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjkzMDY3 e também no site da Prefeitura ou da Consesp, empresa que organiza os concursos.

Entre os cargos que receberam maior número de inscritos estão os de PEB I (Professor de Educação Básica), com 1.646 candidatos; de Educador Infantil, com 667; e Analista do Executivo X – Compras, Licitações e Contratos, com 559. Os cargos de Agente Operacional são os que receberam menos inscritos como, por exemplo, de Marcenaria (4); Lavagem e Lubrificação (2); Manutenção Hidráulica (2); Carpintaria (1) e Borracharia, que não teve nenhum inscrito.