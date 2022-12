Evento aconteceu na noite desta quinta-feira (dia 1º) na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária

Alunos do Colégio Unifev participaram, na noite desta quinta-feira (dia 1º), da cerimônia de troca da faixa do judô. Além de alunos e familiares, o evento, que aconteceu na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, contou com a presença da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni; da coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba; da supervisora geral, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; e do sensei Leonardo Rodrigo.

Ao todo, 62 judocas de 4 a 12 anos, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II, evoluíram de fase e trocaram suas faixas para as cores cinza, cinza com ponteira azul, azul, azul com ponteira amarela, amarela e amarela com ponteira laranja.

Para o sensei Leonardo Rodrigo, é uma grande satisfação ver a evolução de cada aluno. “Estou imensamente grato em poder fazer parte desse momento da vida deles, colaborando com a disciplina e o respeito mútuo adquiridos dentro do tatame. É sempre gratificante incentivar as crianças na prática esportiva”, disse.

De acordo com Adriana, a cerimônia é mais uma etapa importante para os alunos que se dedicam ao esporte. “Estamos muito felizes em receber nossos estudantes e seus pais, que estão orgulhosos da evolução dos filhos no judô. Somos um colégio que, além da qualidade de ensino, preza também pela qualidade de vida dos nossos alunos por meio do esporte”, finalizou.