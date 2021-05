Mais 4 pessoas morrem devido ao coronavírus em Jales

Foram registradas 117 notificações de casos suspeitos para o novo Coronavírus desde a última publicação do Boletim Epidemiológico, divulgado na sexta-feira, 14 de maio.

Entre estes casos ou os notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 42 testaram como negativos e 45 receberam resultados positivos.

Os casos positivos foram diagnosticados em: um bebê de 10 dias, crianças de 3, 5 (duas), 7, 9 e 10 anos; jovens de 13 e 14 anos; mulheres de 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 (duas), 33, 36, 37, 44, 45 (duas), 47, 48, 50, 55, 68 e 77 anos; homens de 19, 24, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 47, 50, 52, 54, 55, 62 e 74 anos.

As unidades notificadoras destes casos confirmados são: Núcleo Central (3), Uniamérica (9), Municipal (3), Rural (1), Arapuã (7), Jacb (2), Novo Mundo (2), Oiti (1), Paraíso (7), Roque Viola (8) e São Jorge (2).

Mais 22 pessoas foram recuperadas da doença e liberadas do isolamento domiciliar. Com elas, Jales contabiliza 5.5.15 pacientes curados.

Com pesar, o município registra 04 óbitos por Covid-19. Na sexta-feira, 14 de maio, faleceu um homem de 43 anos em São José do Rio Preto e uma senhora de 86 anos, internada na Santa Casa de Jales. Na madrugada do sábado, 15 de maio, faleceu na Santa Casa de Jales uma mulher de 47 anos.

Informamos, também, que devido a um problema técnico no sistema de registro de óbitos em nosso município, a Prefeitura de Jales tomou conhecimento apenas nesta segunda-feira, 17 de maio, de um óbito registrado no dia 02 de janeiro referente a uma senhora de 86 anos.