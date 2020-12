S. J. do Rio Preto – Agentes de segurança do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Rio Preto apreenderam na segunda-feira (30), 120 pedaços de papéis de cor cinza, com características de micropontos de droga sintética conhecida como “K4”, uma espécie de maconha produzida em laboratório e que é 100 vezes mais forte que a comum.

O entorpecente estava escondido dentro de dois tubos de pasta de dente enviadas pela própria mãe pai do detento de 31 anos. O envio foi feito pelo serviço de Sedex dos Correios. O preso confessou aos agentes que a droga foi enviada mesmo pela mãe, mas não especificou que tipo de entorpecente seria.

Localizados em pequenos pedaços de papel nos quais a droga é borrifada, os micropontos do K4 foram flagrados durante procedimento de rotina realizada nos objetos encaminhados pelos Correios aos presidiários.

O CDP registrou boletim de ocorrência para investigação da Polícia Civil. Também foi instaurado procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do detento que era o destinatário da droga.

DHoje Interior