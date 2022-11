Mãe e filho ficam feridos em capotamento na Euclides da Cunha em Votuporanga

Um acidente na manhã desta quarta-feira, mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br mãe e filho ficaram levemente feridos após o veículo em que estavam capotar na rodovia SP-320 – Euclides da Cunha – sentido Valentim Gentil a Votuporanga. As equipes de resgate foram acionadas, mas por sorte, os ocupantes do veículo sofreram escoriações leves. O carro foi retirado do local pela equipe da UBA do DER (Departamento de Estradas de Rodagens)