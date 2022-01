Mãe coloca fogo em veículo na garagem com 3 crianças na casa

Uma mulher colocou fogo no veiculo estacionado na garagem da própria casa e fugiu, deixando no local os três filhos. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira, dia 26, no bairro Jardim Taiguara em Fernandópolis.

Vizinhos perceberam o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros que rapidamente chegaram ao local e conseguiram a tempo controlar as chamas e evitar que toda a casa fossem incendiada com os três menores dentro.

A Polícia Militar também foi chamada a mulher, com sinais de embriaguez, foi localizada em um bar.

O Conselho Tutelar foi acionado para analisar a situação das crianças.

A Defesa Civil de Fernandópolis deve interditar a residência sobre risco de desabamento.

Ninguém ficou ferido.

