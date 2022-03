Mãe agradece atendimento de profissionais da Santa Casa de Votuporanga

Por trás do sorriso do pequeno Miguel Viana, de um pouco mais de um mês de vida, existe uma história de superação. Miguel veio ao mundo no dia quatro de fevereiro na Santa Casa de Votuporanga, quando sua mãe, Maria Cristina dos Santos, de 40 anos, estava com 32 semanas de gestação. E, desde então, os profissionais do Hospital são seus “anjos da guarda”.

A gravidez de Maria Cristina foi de risco, devido a diabetes e pressão alta. “Estava sendo acompanhada pelo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga. De lá, eles me encaminharam para a Santa Casa. Fui recebida pelo setor obstetrícia, onde os profissionais me acalmaram por ter que fazer uma cesárea”, contou.

O acolhimento marcou a paciente. “Na hora do parto, todos me deram uma segurança enorme para que a minha pressão não subisse”, afirmou. O herdeiro nasceu com 1.530 gramas e 41 centímetros de estatura.

Foram sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. “Foi um período também com excelentes profissionais. Depois, ele foi encaminhado para a Pediatria para ganho de peso”, afirmou.

Miguel e Maria Cristina ficaram internados 19 dias na Pediatria. “Nesse setor, foi uma experiência incrível. Eles fazem parte da minha família, estávamos só eu e meu filho juntos com outras mamães”, destacou.

A paciente deu detalhes deste período. “No início, foi preocupante. Mas com o passar dos dias, as enfermeiras foram me passando segurança. Quero agradecer além do clínico, os colaboradores da alimentação e da limpeza, que conversavam bastante comigo”, disse.

A mãe elencou seu agradecimento especial. “Sou imensamente grata pelas áreas de Obstetrícia, Maternidade, Centro Cirúrgico, UTI Neonatal, Pediatria, médicos excelentes, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, todos que fizeram parte deste serviço de excelência”, ressaltou.

A tão sonhada alta aconteceu no dia dois de março. “O Sistema Único de Saúde (SUS) parecia particular pela dedicação conosco”, enfatizou.

A coordenadora de equipe multidisciplinar da Santa Casa, Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, agradeceu em nome dos profissionais. “Maria Cristina foi uma paciente que passou por vários setores, com um atendimento integrado. Ela e seu filho permaneceram por mais de 20 dias, criando vínculo conosco. Seu depoimento nos emociona”, frisou.

O provedor do Hospital, Dr. Roberto Biazi, reforçou o quanto esse feedback é importante. “Atendemos diariamente, em média, mais de 2 mil pessoas, que estão em momentos muito desafiadores. Em todos os casos, nos dedicamos totalmente para a sua recuperação. Quando o paciente vai para casa, nossas forças se renovam, ainda mais quando se trata de uma assistência que envolveu diversas áreas. Nosso muito obrigado”, finalizou.