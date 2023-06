Macedônia terá evento típico nesta sexta-feira, dia 9

A Prefeitura de Macedônia realiza nesta sexta-feira, dia 9, o tradicional “Juninão”. O evento acontece na Praça da Matriz a partir das 20h.

De acordo com os organizadores, toda praça será decorada e serão servidas comidas típicas, além do grande show com a dupla Lucas Reis e Thacio e Dj Old BOYS.

O evento é organizado pelo poder público com apoio da Câmara Municipal de Macedônia