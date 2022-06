Macedônia conquista Totem do Poupatempo

O município de Macedônia através do governo do Estado de São Paulo, do governador Rodrigo Garcia, conquistou nesta quinta-feira, 23, o Totem do Poupatempo que permitirá que a população tenha acesso a diversos serviços do Poupatempo, promovendo autonomia e agilidade para os cidadãos que têm urgência em obter seus documentos.

O convênio foi assinado pelo prefeito, Reginaldo Marcomini, no Palácio dos Bandeirantes na presença de diversas autoridades.

Dentre alguns serviços oferecidos pelo Totem, destacam-se a retirada da segunda via de CNH, CNH definitiva, débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros.

Segundo o Prefeito Reginaldo Marcomini: “Em breve será instalado em nosso município o Ganhatempo que é uma extensão do Poupatempo, unindo os serviços tanto do Totem do Poupatempo, assim como os serviços do Banco do Povo, Procon, e demais órgãos públicos, oferecendo diversos outros serviços, em um único local. Em nome da população de Macedônia, agradeço mais uma vez o governador do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia por atender as necessidades da nossa cidade”.